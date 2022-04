Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai batran ucigas condamnat la moarte, Carl Wayne Buntion, in varsta de 78 de ani, s-a adresat familiei victimei sale. Cu ultimele cuvinte, barbatul le-a marturisit ca ”spera sa-i vada in Rai intr-o zi pentru a se imbrațișa”. Cel mai in varsta ucigaș condamnat la moarte din lume a spus ca doreste…

- In timp ce orașele din Ucraina sunt sub ruinele razboiului, Moscova susține in continuare ca nu au ucis niciun civil in mod voit, ba mai mult, chiar „ii ajuta” sa ajunga pe coridoare umanitare pentru a fi evacuați din zona de bombardamente. Vaduvele militarilor ruși, care au murit in timpul invaziei…

- Fostul bancher al companiei Goldman Sachs Roger Ng a fost condamnat vineri (8 aprilie) de un juriu american pentru acuzații de corupție legate de rolul sau in a ajuta la jefuirea a sute de milioane de dolari din fondul de dezvoltare 1MDB din Malaezia. Juriul l-a condamnat pe Ng pentru doua acuzații…

- „Nu m-am gandit niciodata ca acest drept este atat de costisitor. Acestea sunt valori umane - astfel incat Rusia sa nu decida ce ar trebui sa facem și cum ne folosim drepturile", a spus el. Zelenski a declarat ca intr-o vizita recenta la Bucha, unde Rusia a fost acuzata de crime de razboi, a asistat…

- Un barbat de 33 de ani a fost retinut de politisti la marginea Lugojului. Barbatul lucra la ridicarea unei hale de pe strada Tapiei si a fost luat la intrebari dupa ce oamenii legii au primit informatii ca acesta este condamnat pentru infractiuni rutiere si se sustragea executarii pedepsei. Reprezentantii…

- Un tribunal din India a condamnat la moarte 38 de oameni pentru o serie de atentate cu bomba din 2008, soldate cu peste 50 de morți și 200 de raniți in orașul Ahmedabad din statul Gujarat, informeaza The Guardian.

- Cei doi parinți și-au pierdut simțul mirosului, dupa ce s-au imbolnavit recent de COVID. Acestia nu știau ca fumul incepea sa le umple casa, iar detectoarele nu funcționau. Fiul lor, in varsta de 2 ani, i-a trezit pe amandoi și i-a alertat cu privire la incendiu.Parinții au reușit sa evacueze locuința…

