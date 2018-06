Astfel, din cele 121.652 locuinte din Brasov, 60.800 sunt asigurate prin polita obligatorie PAD. Nivelul de acoperire prin asigurare a crescut cu aproximativ 10% comparativ cu finalul anului 2017. 'Avand in vedere ca scopul acestui tip de asigurare este de a-i proteja pe cetateni impotriva unor dezastre naturale, acest sistem are o utilitate incontestabila, mai ales prin prisma faptului ca, in Romania, ne-am confruntat cu astfel de situatii. Consider ca actualul nivel de acoperire prin asigurare PAD dovedeste o constientizare mai mare a cetatenilor acestui oras cu privire la faptul ca aceste…