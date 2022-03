Stiri pe aceeasi tema

- De opt zile, inca de la momentul in care Rusia a atacat Ucraina pentru prima data, numeroase vedete și-au pus "stop" la viața publica, cele mai multe momente pe care le impartașesc in mediul online fiind legate doar de razboi. Printre aceștia se numara și Liviu Varciu, care recent a transmis un mesaj…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mulți ani și au impreuna doi copii, dar prezentatorul TV inca este surprins de modul in care a reușit sa-și supere iubita in urma cu puțin timp. Amuzat de situație, moderatorul a imortalizat momentul și a impartașit cu urmaritorii lui de pe Instagram incidentul…

- Toate cuplurile se bucura de Ziua Indragostiților și au așteptat cu nerabdare tot anul aceste clipe. Liviu Varciu a uitat complet de aceasta sarbatoare și a impartașit momentul cu urmaritorii de pe rețelele de socializare. Cum s-a afișat prezentatorul TV.

- Liviu Varciu și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare, dupa ce astazi a facut un anunț chiar din mijlocul nameților. Ce se intampla cu prezentatorul TV și ce mesaj le-a transmis fanilor de pe rețelele de socializare.

- Andreea Mantea și-a luat marea comunitate de care se bucura in mediul online prin suprindere, asta imediat dupa ce a facut o serie de dezvaluiri șocante. Fanilor nu le-a venit sa creada ce s-a intamplat in familia ei, insa mai ales reacția fiului ei, David! Iata despre ce este vorba, de fapt!

- Scene incredibile in miez de noaptea in curtea lui Liviu Varciu. Prezentatorul a publicat pe pagina sa de Instagram un clip video in care apare alaturi de cainele sau, dar nu oricum, ci in timpul unui ”atac”. Iata ce spune vedeta.

- ​Pe 2 ianuarie, PSG a anunțat ca Lionel Messi are Covid-19, acesta fiind în vacanța în Argentina. Deși trei zile mai târziu în presa a aparut informația ca starul ar fi fost testat negativ, acesta a transmis un mesaj prin care a afirmat ca boala a durat mai mult decât ar…

- Dana Budeanu, celebrul designer de moda, a atras atenția tuturor urmaritorilor sai de pe Instagram atunci cand a postat o fotografie in care poarta o noua rochie din noua ei colecție de haine.