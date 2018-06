Stiri pe aceeasi tema

- Romania, prin Jandarmeria Romana, gazduieste in perioada 18-29 iunie, in cadrul Stagiului de Antrenament al Serviciilor de Politie din Uniunea Europeana (EUPST), un amplu exercitiu cu forte in teren intitulat "Carpathian Blueshield 2018", se arata intr-un comunicat al Jandarmeriei Romane, remis,…

- Romania este una dintre tarile care au cele mai curate culturi, dat fiind faptul ca numarul de tratamente este redus, iar cantitatea de substante ce se aplica se face intr-o doza moderata, a declarat, la Targoviste, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Petre Daea. Acesta a mai sfatuit consumatorii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, la Titu, judetul Dambovita, ca e preocupat de realizarea sistemului de irigatii, sustinand ca merita tot efortul, indiferent cat e de mare, informeaza AGERPRES . ”Merita in Romania sa facem efortul, indiferent cat este de mare, pentru a repune sistemul…

- Administratia de la Racan, asa cum ne-a obisnuit, de fiecare data, marcheaza cum se cuvine toate evenimente de o importanta deosebita pentru istoria tarii noastre. Marti seara, Muzeul de Arta din Targoviste a gazduit Conferinta „Despre Romania si Uniunea Europeana”, eveniment organizat de Primaria Racari,…

- Sambata, 24 martie 2018, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, a avut loc, la Targoviște, Marșul pentru viața, sub genericul O lume pentru viața. Organizat de catre Asociația Studenți pentru Viața, Asociația Studenților Creștini Ortodocși din Romania, filiala…

- Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro), arata datele publicate miercuri de Eurostat.