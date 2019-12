Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va lansa saptamana viitoare cel mai ambițios program din lume privind combaterea schimbarilor climatice, proiect cunoscut ca "Acordul Verde European", relateaza agenția Bloomberg, citata de Mediafax.

- Comitetul Regional din Veneția, situat in centrul orașului, in zona „Grand Canal”, a fost inundat, joi seara, la puțin timp dupa ce au fost respinse o serie de masuri pentru combaterea schimbarilor climatice! Camera din palatul Ferro Fini a inceput sa ia apa in jurul orei 22.00, cand consilierii inca…

- Banca Centrala Europeana nu ar trebui sa aiba un rol clar in combaterea schimbarilor climatice, fiindca aceasta ar putea impovara politica monetara si ar pune in pericol independenta si neutralitatea sa, a declarat marti presedintele Bundesbank, Jens Weidmann, citat de Reuters, anunța AGERPRES.Viitorul…

- Viitorul presedinte al BCE, Christine Lagarde, a declarat recent ca o prioritate pentru bancile centrale si autoritatile de supervizare este sa analizeze cum pot contribui la diminuarea schimbarilor climatice. Intr-o conferinta organizata marti la Frankfurt, Jens Weidmann a avertizat ca va avea o…

- Parlamentul European doreste suplimentarea bugetului UE pentru anul viitor fata de angajamentele prezentate de Comisia Europeana, conform pozitiei adoptate miercuri la Strasbourg si care prefigureaza discutii aprinse cu statele membre care cer un buget mai restrans, consemneaza AFP, citata de Agerpres.

- Canadienii au votat pentru un program "progresist" si pentru "o actiune puternica impotriva schimbarii climatice", a declarat in noaptea de luni spre marti premierul Justin Trudeau, reales la conducerea unui guvern minoritar la capatul scrutinului legislativ, relateaza AFP. "In aceasta seara, canadienii…

- Banci cu active de peste 47.000 de miliarde de dolari, respectiv o treime din activele industriei de profil la nivel global, au adoptat duminica ”principii bancare responsabile” pentru combaterea schimbarilor climatice, care vor indeparta portofoliile lor de imprumuturi de carburantii fosili, relateaza…

- Seful diplomatiei braziliene Ernesto Araujo a calificat miercuri eforturile internationale de combatere a schimbarilor climatice drept un complot ce vizeaza distrugerea suveranitatii Braziliei, aflata sub tirul criticilor ca urmare a extinderii incendiilor care au afectat padurea amazoniana, transmite…