- Efectele schimbarilor climatice se resimt deja in zonele de coasta ale lumii, acolo unde orașele incep sa fie scufundate de nivelul in creștere al marii. Pe masura ce ghețarii continua sa se topeasca din cauza incalzirii globale, cantitatea de apa din rauri, mari și oceane devine tot mai mare și crește…

- Al doilea cutremur a fost inregistrat astazi in Romania, la doar cateva ore fata de primul. Institutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului INCDFP anunta faptul ca, in ziua de 7 noiembrie 2021 la ora 11:05:20 s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea…

- Seismul s-a produs la o adancime de 30,2 kilometri si a fost resimtit in regiunile nordice si estice din Taiwan, au precizat specialistii de la biroul de meteorologie. Cutremurul a zguduit si cladirile din capitala taiwaneza, Taipei. Pana la ora transmiterii știrii, nu au fost anunțate victime sau pagube…

- Creta a fost zguduita de noi replici seismice marti, la o zi dupa un cutremur puternic soldat cu moartea unui barbat si 11 raniti, precum si cu pagube materiale care au lasat numeroase persoane fara adapost, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Cea mai puternica dintre replici, cu magnitudinea 5,3,…

- Cutremur mediu cu magnitudinea EWS M 4.3, la adancimea de 169km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului IncdfpUPDATE Datele initiale au aratat ca seismul a avut loc in judetul Covasna. Insa, la putin timp Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Cutremur in aceasta dimineața in Argeș. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut loc la ora 08:17:30 (ora locala a Romaniei) și s-a produs in zona seismica Fagaraș – Campulung, Argeș. A fos un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea…

- Cutremur in zona seismica Vrancea. UPDATE Cutremurul a fost reevaluat de la magnitudinea de 4.2 la magnitudinea de 4.5. In ziua de 01 Septembrie 2021 la ora 13.32 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea un cutremur cu magnitudinea de 4.2 pe scara Richter, la adancimea de 144.90 km,…

- Doua cutremure s au produs in aceasta dimineata, in Transilvania, Cluj.Doua cutremure s au produs in aceasta dimineata la distanta de doar cateva minute unul de altul. Astfel, primul a avut loc astazi, la ora 09:45:57 ora locala a Romaniei , in Transilvania, Cluj, cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea…