- Cel mai iubit talent show pentru copii, Next Star, prezentat de Dan Negru, va avea premiera celui de-al zecelea sezon joi, 12 martie, de la ora 20:00, la Antena 1. Prima ediție a a noului sezon va aduce in fața celor trei jurați, Loredana, Ștefan Banica și Dorian Popa, opt concurenți extrem de talentați.

- De ani buni, orice proiect de televiziune in care se implica Dan Negru devine lider de audiența, iar el se numara printre puținele celebritați care nu sunt "abonate" la evenimentele mondene și care reușesc sa aiba o viața de familie normala. Care este secretul și mai ales cum este Dan Negru dincolo…

- Doi artiști imbatabili, care au reușit sa se mențina in atenția publicului timp de trei decenii, Loredana și Ștefan Banica jr sunt, acum, in tratative pentru revenirea pe micul ecran, in cadrul unor importante emisiuni de divertisment. Daca Ștefan este deja figura emblematica pentru Antena 1, se pare…