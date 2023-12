Stiri pe aceeasi tema

- A cazut o mare perdea de fum in cazul crimei de la Sibiu: precizari de ultima ora de la ParchetAl treilea suspect in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, ar fi in Statele Unite ale Americii, insa prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, a declarat,…

- Statele Unite ale Americii au acuzat luni un fost ambasador in Bolivia de spionaj pentru Cuba timp de peste 40 de ani, in ceea ce Departamentul de Justiție a descris drept una dintre cele mai mari și mai indelungate infiltrari in guvernul american de catre un agent strain, potrivit Reuters, citat de…

- Informații de ultim moment in cazul crimei din Sibiu! Laurențiu Lacatuș a fost eliberat! Presupusul criminal al lui Adrian Kreiner a fost audiat timp de 12 ore, dar polițiștii nu au gasit probe care sa il incrimineze. In lipsa acestora, a fost pus in libertate!

- Informații șocante in cazul uciderii lui Adrian Kreiner! Presupusul criminal al afaceristului s-a casatorit cu doar o saptamana inainte de ziua in care acesta a fost ucis in propria casa. Laurențiu Lacatuș apare alaturi de soția lui și alți invitați in imaginile de la nunta.

- In cazul uciderii lui Adrian Kreiner a aparut o noua persoana controversata! Un infractor internațional ar putea sa fie complice in acest caz. Iata cine este Ilie și cum i-ar fi ajutat pe cei trei criminali, in acest caz. Ilie a fost acuzat in Statele Unite ale Americii!

- Un barbat retinut in Timisoara a fost dus la audieri in Sibiu in dosarul privind agresiunea asupra omului de afaceri Adrian Kreiner, care a fost batut si jefuit, iar ulterior a murit la spital, au declarat surse judiciare. Fapta – la care ar fi participat trei indivizi – a avut loc in data de 6 noiembrie…

- O casa nelocuita, aflata peste drum de vila lui Kreiner se afla in atenția polițiștilor. Faptașii sunt suspectați ca ar fi pandit de acolo, timp de cateva zile, inainte de a da atacul.Cum a murit Adrian Kreiner. Ce arata, de fapt, rezultatul autopsieiOmul de afaceri Adrian Kreiner dormea in momentul…

- Moartea afaceristului Adrian Kreiner, (50 de ani), batut crunt de hoții care i-au spart casa in noaptea de duminica spre luni, a declanșat o ancheta de proporții, in care sunt implicați inclusiv polițiști din București.