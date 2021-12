Cel de-al patrulea sezon Mireasa îşi desemnează câştigătorii duminica aceasta, de la 15:30, la Antena 1 Duminica aceasta, de la 15:30, la Antena 1, concurentii indragitului reality show matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Patru dintre cuplurile inscrise in competitie au depus deja actele la starea civila, iar in marea finala vor fi mai determinate ca niciodata sa demonstreze ca ei merita sa castige lupta pentru marele premiu. Doar unul dintre ele va fi insa desemnat castigatorul celui de-al patrulea sezon Mireasa si al marelui premiu, in direct, la Antena 1. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Petre și Elwira au caștigat marele premiu de la „Asia Express” , dupa ce s-au luptat in marea finala cu Emi și Cuza. Dansatorul și soția sa au spus ce vor face cu banii pe care i-au caștigat in emisiune. Au luptat cu toate armele pentru a ieși invingatori. Inca de la prima ediție a emisiunii,…

- Mihai Petre și Elwira au caștigat „Asia Express” 2021, sezonul 4. Marele premiu in valoare de 30.000 de euro a ajuns la cei doi soți dupa saptamani intregi de competiție pe „Drumul Imparaților”. Pe locul doi s-au situat Cuza și Emi. Dupa zeci de probe in Turcia, in Georgia, in Iordania și acum in Israel,…

- Emi și Cuza se lupta in finala de la „Asia Express” cu Mihai Petre și Elwira. Cei doi artiști de la „Noaptea tarziu” au fost invitați la „Xtra Night Show”, unde au vorbit despre experiența din concurs. Cei doi n-au participat la emisiune cu gandul la marele premiu de 30.000 de euro, ci s-au gandit la…

- Drumul Imparaților, traseul celui de-al patrulea sezon al celui mai dur reality – show, Asia Express, ajunge la final. Duminica, 28 noiembrie, de la 20:00, Antena 1 difuzeaza lupta decisiva intre...

- Drumul Imparaților, traseul celui de-al patrulea sezon al celui mai dur reality – show, Asia Express, ajunge la final. Duminica, 28 noiembrie, de la 20:00, Antena 1 difuzeaza lupta decisiva intre perechile Emi – Cuza și Mihai – Elwira Petre, cele doua echipe calificate in cursa pentru marele titlu și…

- Au mai ramas doar cateva ediții pana la marea finala de la Asia Express. Cele patru echipe se pregatesc sa lupte cat mai puternic pentru ca la sfarșit una dintre ele sa fie caștigatoarea. Ce suma a fost pusa la bataie.

- Octavian Man este castigatorul celei mai noi editii iUmor din cel de-al 11-lea sezon și va merge direct in finala. Totodata, ediția de sambata, 13 noiembrie 2021, a fost lider de audiența.

- Kiara Anca Firan este cea de-a doua caștigatoare din cel de-al 11-lea sezon „iUmor” și va merge direct in finala. In cea de-a doua ediție „iUmor”, jurații au decis sa trimita la votul publicului trei concurenți spectaculoși. Dintre aceștia, Kiana Anca Firan a fost preferata celor de acasa. Absolventa…