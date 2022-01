Cel de-al patrulea: Noul guvern olandez a fost învestit Se intampla la multa vreme dupa alegerile legislative și la un an de cand fostul cabinet de miniștri, condus tot de Mark Rutte a fost constrans sa demisioneze. Desi coalitia are in componenta aceleasi patru formatiuni care au guvernat din 2017, a fost nevoie de aproape 10 luni pentru a le readuce impreuna, dupa alegerile neconcludente din 17 martie 2020. Partidele au convenit in final un pact de guvernare luna trecuta. Guvernul proaspat investit, condus de Mark Rutte, va trebui sa decida pana vineri daca lockdown-ul se menține. Olanda a inchis majoritatea locurilor publice de la mijlocul lui decembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

