Cel de-al optulea sezon Insula Iubirii va avea premiera pe 15 iulie, la Antena 1

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cupluri vor juca totul pe o singura carte, cea a fidelitatii, in compania unor ispite #deneoprit, in cel mai nou sezon Insula Iubirii, care va avea premiera pe 15 iulie si va fi difuzat luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

- Razvan Fodor, Ramona Olaru și Anamaria Ionescu sunt prezentatorii celui mai nou sezon ,,Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1. Cele trei gazde ale celui mai curajos show al verii sunt pregatite sa prezinte atmosfera din cadrul emisiunii cu peste 60 de vedete, nume sonore…

- Ultimele episoade ale celui de-al treilea sezon Lia – Sotia sotului meu, difuzate aseara la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, impunandu-se ca lider detasat de audienta, la nivelul tuturor categoriilor de public.

- Situatia de la pompa este una rara. In urma cu doar cateva luni soferii care alimentau cu motorina plateau per litru cu 75 de bani in plus fata de cei care alimentau cu benzina. Pentru prima data in ultimele 10 luni, motorina a fost la pompa mai ieftina decat benzina, informeaza Antena3 CNN.

- A fost nebunie la lansarea noului sezon Chefi la cuțite fara celebrii chefi Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu. Deși dupa plecarea celor trei de la Antena 1 scandalul a curs, ba chiar s-au deschis mai multe procese, se pare ca noul sezon nu a fost primit cu prea mare bucurie de public.…

- Reacții dure au aparut in mediul online imediat dupa premiera „Chefi la cuțite”, sezonul 13, care a avut premiera ieri seara, la Antena 1. Fanii au comentat dupa ce jurații DUmitrescu, Scarlatescu și Bontea au fost inlocuiți cu Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia și Ștefan Popescu.…

- Radu Valcan și Adela Popescu sunt casatoriți din 2015 și au impreuna trei baieți. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz, iar casnicia lor este exact așa cum au visat. In aceasta perioada, Radu este plecat departe de familie, pentru a filma un nou sezon al emisiunii…

- Insula Iubirii 2024. Au inceput deja filmarile pentru cel de-al optulea sezon al emisiunii de la Antena 1. Cuplurile iși testeaza limitele iubirii și iși dau seama cat de fidele sunt. Iata unde se filmeaza noul sezon!