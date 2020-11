Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea val al epidemiei de COVID-19 cu care se confrunta in prezent Europa nu va fi probabil ultimul si ne putem teme de '„mai multe valuri succesive la sfarsitul acestei ierni'” si in primavara anului viitor, a apreciat Consiliul stiintific care consiliaza guvernul francez, relateaza AFP, potrivit…

- "Avem, asadar, multe luni in fata cu o situatie extrem de dificila", a avertizat organismul responsabil cu consilierea guvernului francez, in ultima sa notificare. Postata online la sfarsitul saptamanii, notificarea este datata luni, 26 octombrie, cu doua zile inainte de anuntul presedintelui Emmanuel…

- Al doilea val al epidemiei de COVID-19 cu care se confrunta in prezent Europa nu va fi probabil ultimul si ne putem aștepta la ''mai multe valuri succesive la sfarsitul acestei ierni'' si in primavara anului viitor, a apreciat Consiliul stiintific care consiliaza guvernul francez, potrivit Agerpres,…

- Comisia Europeana a anuntat ca vineri a intrat in vigoare un al doilea contract pentru a asigura accesul la un potential vaccin impotriva Covid-19, in urma semnarii sale oficiale cu Sanofi-GSK. „Astazi, 18 septembrie, a intrat in vigoare un al doilea contract cu o companie farmaceutica, in…

- Un numar de zece persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus intr-un centru de ingrijire a persoanelor adulte din Baicoi. Acesta este cel de-al doilea focar de COVID-19 depistat aici, dupa cel identificat in luna august, cand au fost confirmate 25 de persoane infectate, informeaza Agerpres."Directia…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 4121 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmați de la inceputul epidemiei, 137 de prahoveni au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova.…

- Dividendele platite de companiile din intreaga lume au scazut cu 22% in al doilea trimestru al acestui an, un declin mai accentuat fiind inregistrat in Europa, ca urmare a efectelor pandemiei de Covid-19 care a afectat puternic companiile, arata un studiu realizat de firma de gestionare a activelor…

- Finlanda anunța ca limiteaza vanzarea de paracetamol in contextul in care un nou val de Covid-19 este așteptat sa loveasca nordul Europei! Pentru a asigura stocuri suficiente, autoritațile au luat aceasta decizie radicala, mai ales ca paracetamolul este un medicament care se elibereaza fara rețeta…