Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul premierului Danemarcei, Mette Frederiksen, a informat sambata ca aceasta a suferit o entorsa cervicala usoara in urma atacului caruia i-a cazut victima vineri seara, cand un barbat a lovit-o in piata Kultorvet din Copenhaga, transmite Reuters.

- Politia daneza a anuntat sambata ca suspectul retinut pentru atacul de vineri seara aupra premierului Mette Frederkisen este un barbat in varsta de 39 de ani, care va fi prezentat in fata unei instante in jurul orei locale 13 (11.00 GMT), pentru o audiere preliminara, transmite Reuters. Frederiksen,…

- Politia daneza a anuntat sambata ca suspectul retinut pentru atacul de vineri seara aupra premierului Mette Frederkisen este un barbat in varsta de 39 de ani, care va fi prezentat in fata unei instante in jurul orei locale 13 (11.00 GMT), pentru o audiere preliminara, transmite Reuters. Frederiksen,…

- Politia daneza a anuntat sambata ca suspectul retinut pentru atacul de vineri seara aupra premierului Mette Frederiksen este un barbat in varsta de 39 de ani, care va fi prezentat in fata unei instante pentru o audiere preliminara.

- Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost atacata si lovita de un barbat, vineri seara, in centrul orasului Copenhaga, a relatat agentia de presa Ritzau, citand politia si biroul premierului, relateaza Reuters. Nu a fost clar, din informatiile oficiale, daca Frederiksen are rani in urma atacului.…

- Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost atacata ieri de un barbat in centrul capitalei Copenhaga, insa nu prezinta niciun semn de vatamare, a declarat un localnic pentru agentia de presa Reuters. „Premierul Mette Frederiksen a fost lovita vineri seara in piata Kultorvet din Copenhaga de un barbat…

- Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a fost atacat in centrul capitalei, chiar cu doua zile inainte de alegerile UE de pe 9 iunie. Oficialul a fost lovit in plina strada de un barbat, care a fost, ulterior, prins și reținut. Prim-ministrul a fost șocat și a plecat pe picioarele lui de la locul incidentului.…

- Politia din Australia a anuntat, duminica, faptul ca a impuscat mortal un baiat dupa ce acesta a injunghiat un barbat, in capitala statului Western Australia, Perth, intr-un atac despre care autoritatile au spus ca indica terorismul, potrivit Reuters. Au existat indicii ca baiatul de 16 ani, inarmat…