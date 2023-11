Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultim moment! Unul dintre presupușii criminali in cazul uciderii lui Adrian Kreiner a fost prins! Barbatul suspectat ca l-a omorat pe omul de afaceri din Sibiu a fost preluat de polițiști dintr-o comuna din Dolj.

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost batut cu bestialitate in propria sa vila, a murit, seara trecuta, la spital. Iubita lui a anuntat pe Facebook, ca barbatul de 50 de ani s-a stins. Pana la aceasta ora, cei trei agresori care au actionat inarmati si mascati nu ar fi fost identificati,…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu atacat de trei indivizi mascați in propria casa, a murit marți seara la spital. Atacatorii nu au fost gasiti inca. Omul de afaceri a suferit multiple traumatisme la nivelul capului, toracelui și membrelor. El a fost gasit in stare foarte grava, intins pe podea,…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost atacat de trei indivizi mascați in propria casa, a murit marți seara la spital. Barbații care i-au spart locuința sunt in continuare cautați de polițiști.

- Cunoscutul om de afaceri din municipiul Sibiu, in varsta de 50 de ani, se afla in stare critica la Spitalul Județean, pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Adrian Kreiner a fost victima unei agresiuni brutale petrecute in propria sa locuința de pe