- Cei trei americani eliberati de Coreea de Nord miercuri le-au multumit presedintelui american Donald Trump si secretarului de stat Mike Pompeo, pentru ca le-au asigurat libertatea, scrie BBC, conform news.ro.„Am vrea sa ne exprimam recunostinta profunda fata de guvernul Statelor Unite, presedintele…

- Un avion avandu-i la bord pe cei trei americani eliberati de Coreea de Nord a aterizat joi la o baza militara din apropiere de Washington, acestia fiind asteptati de presedintele american Donald Trump, precum si de vicepresedintele Mike Pence si de secretarul de stat Mike Pompeo, veniti sa ii intampine,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca secretarul de Stat Mike Pompeo se intoarece in Statele Unite cu cei trei „prizonieri“ americani, eliberati de Coreea de Nord, si „care par sa se fie sanatosi“, relateaza The Associated Press.

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a sosit la Phenian pentru a discuta detaliile unei viitoare reuniuni la nivel inalt intre președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit Reuters.

- Coreea de Nord a transmis Statelor Unite ca este pregatita sa discute despre denuclearizarea Peninsulei Coreene in cadrul unei intalniri intre presedintele Donald Trump si liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, a informat un oficial american, relateaza site-ul postului BBC si agentia Reuters.