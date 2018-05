Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in la Casa Alba pe 22 mai, unde vor discuta despre un summit intre liderul de la Washington si liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un, a anuntat vineri Admistratia prezidentiala a Statelor Unite, relateza Reuters.

- Casa Alba a declarat joi ca va considera eliberarea celor trei prizonieri americani din Coreea de Nord drept un act de bunavointa, inainte de un summit planificat intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord, Ri Yong Ho, a declarat in cadrul unei vizite la Moscova ca situatia din peninsula coreeana si evenimentele de pe scena politica internationala demonstreaza ca tara sa si Rusia trebuie sa aiba legaturi mai stranse, scrie Reuters. El a dat declaratii alaturi de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca intalnirea sa istorica cu liderul nord-coreean Kim Jong-un va avea loc ”in mai sau la inceputul lui iunie”, relateaza AFP conform News.ro . ”Ii vom intalni (pe nord-coreeni) in mai sau la inceputul lui iunie”, a declarat el pentru presa inaintea…

- Administratia Trump se asteapta ca intalnirea dintre presedintele american si liderul nord-coreean, Kim Jong-un sa aiba loc, in ciuda tacerii de la Phenian, a declarat luni purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat vineri, dupa anuntul istoric al unui summit intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, ca strategia de izolare a Coreei de Nord stabilita de administratia Trump, cu 'zero concesii' si 'crestere sustinuta a presiunii', 'functioneaza',…