- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele american a anunțat ca data și locul summitului cu liderul nord-corean, Kim Jong Un, au fost stabilite și vor fi anunțate in curand. “Avem acum o data. Și avem un loc. Le vom anunța in curand”, a spus acesta. Intalnirea urmeaza sa aiba loc in Singapore, potrivit…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Mike Pompeo, actualul director al CIA, a fost confirmat joi de Senatul american in postul de secretar de Stat, la timp sa preia doua dosare fierbinti - viitorul acordului in dosarul nuclear iranian si Coreea de Nord, cu al carei lider s-a intalnit de curand, relateaza AFP. Considerat un ”adept al…

- Mike Pompeo, nominalizat pentru funcția de secretar de Stat al Statelor Unite, a efectuat, in urma cu doua saptamani, o vizita in Coreea de Nord, unde s-ar fi intalnit cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un. Vizita a fost ținuta secreta, iar informația a fost dezvaluita pe surse de ziarul The Washington…