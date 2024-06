Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va prezenta astazi, in cadrul CSAT, pozitia sa privind candidatura la sefia NATO si apoi va anunta si public decizia luata pe acest subiect, potrivit Agerpres. Iohannis a fost intrebat daca isi va mai mentine candidatura la sefia NATO, in conditiile in care…

- Candidatura a șase membri USR a fost validata in cursa pentru președinția USR. Președintele USR va fi ales de fiecare membru al partidului, prin vot direct, pe o platforma online, așa cum prevede statutul.Lista candidaților validați: 1. Elena Lasconi – 52 ani, Campulung, Arges.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, i-a anunțat pe grup pe colegii sai de partid ca nu va mai candida la șefia USR, transmite G4Media. In schimb, in ultima zi in care se mai depun candidaturi, a intrat in competitia pentru sefia USR, Elena Lasconi, primarita orasului Campulung Muscel. In urma demisiei…

- Elena Lasconi, primarul reales din Campulung, și-a anunțat candidatura la șefia USR, dupa ce in prealabil a spus ca vrea sa se asigure ca membrii USR iși doresc ca partidul sa fie reformat din temelii. Intre timp, primarul Timișoarei Dominic Fritz, pe care-l recomandase și Catalin Drula pentru a prelua…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis, luni, intr-o conferinta de presa, ca Romania are nevoie de un presedinte de dreapta si ca aceasta este miza cea mare. Fritz a subliniat ca nu isi doreste sa candideze la nicio functie in statul roman, in acest an, dar a afirmat ca isi…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anuntat luni, 10 iunie, ca iși da demisia din functia de presedinte al partidului, dupa aproape doi ani, in urma alegerilor locale din 9 iunie.„Rezultatul alegerilor este sub asteptarile pe care le-am avut. Pentru mine, in intreaga mea viata asumarea a fost un principiu…

- Catalin Drula, liderul USR, a continuat astazi, la Madrid, intalnirile cu romanii din Diaspora. La evenimentul organizat in Spania au fost prezenți Eugen Tomac, președintele PMP, Vlad Botoș, europarlamentar și Iulian Lorincz, președintele USR Diaspora, pentru a discuta despre viitorul Romaniei, planul…

- Vasile Dincu, fost ministru al Apararii si candidat PSD la alegerile europarlamentare, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a avut susținerea a mai multi lideri europeni atunci cand si-a anuntat candidatura pentru sefia NATO, conform News.ro. ”Nu cred ca presedintele Klaus Iohannis este un aventurier,…