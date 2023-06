Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI Mai mult de 70 de autori din UE si Ucraina, la Targul International de Carte de la Guadalajara 09:50 0 Aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, zbor umanitar pentru transportarea unui pacient diagnosticat cu o formatiune tumorala pe ruta Otopeni-Paris 09:51 0 Un cercetator la Harvard…

- Copii intoxicați cu antibiotice. Copiii din localitatea Dragalina, judetul Calarasi, care s-au intoxicat cu antibiotice și au fost transportați cu elicopterul la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti sunt in stare stabila și au inceput tratamentul pentru dezintoxicare. Este vorba despre 5 fete…

- Șase copii din localitatea Dragalina, județul Calarași, sunt in stare de inconștiența dupa ce au inghițit antibiotice. ”La data de 27.06.2023, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12 ani, au ingerat mai multe medicamente…

- Sase copii din judetul Calarasi sunt in stare grava si au fost transportati la un spital din Bucuresti, dupa ce au inghitit medicamente, iar politistii fac cercetari in acest caz. Copiii au luat un medicament pentru tuberculoza, dar sunt constienti. "In acest moment au fost aduse cu elicopterul 2 fete,…

- Caz incredibil in Calarași. Șase copii cu varste cuprinse intre 4 și 16 ani au fost intoxicați cu medicamente chiar de mama lor. Copiii sunt aduși cu elicopterele in Capitala și sunt, potrivit primelor informații, in stare grava.

- Șase copii din comuna calarașeana Dragalina au fost transportați de urgența la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, dupa ce s-au intoxicat cu antibiotic pentru TBC. Surse din Poliție afirma ca cei șase, cu varste cuprinse intre 3 și 16 ani, au primit supradoza de antibiotic.

- Caz șocant in Calarași! 7 copii au inghițit antibiotice și se afla in stare gravaUn caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași, acolo unde mai mulți copii au inghițit antibiotice, mai mulți dintre ei fiind in stare de inconștiența, anunța surse judiciare. CITESTE SI BREAKING…

- Un baiețel de 11 luni, care a suferit arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corpului in urma unui „accident casnic”, in orașul Bistrița, este transferat la Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri din București, scrie publicația locala TimpOnline, care preia informații oferite de…