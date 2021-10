Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 30.000 de studenti ai Universitatii Politehnica din Bucuresti, dintre care 4.700 in anul intai, vor incepe de luni noul an universitar in format hibrid, potrivit agerpres.ro. "Incepem si acest an universitar intr-un format hibrid, festivitatea noastra de deschidere fiind conditionata…

- Peste 9.000 de studenți mediciniști au început cursurile la Cluj, atât în scenariu fizic, cât și în online, având în vedere contextul epidemiologic actual. La ceremonia de deschidere a noului an universitar,…

- Luni, 27 septembrie, incepe un nou an universitar in majoritatea universitaților din țara, care au ales pentru inceput formatul hibrid de predare, in funcție insa de profilul fiecarei facultați. O mare parte dintre universitați, intre care Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, incep cursurile luni, 27 septembrie,…

- Locurile din camine puse la dispoziție studenților vor fi mai puține și in acest an, in contextul pandemiei, iar cazarea se va face in funcție de masurile sanitare in vigoare. La Universitatea Bucuresti, studentii vaccinați vor fi cazați separat de cei nevaccinați. „Desigur, vom caza separat studentii…

- Marile universitati bucurestene vor incepe cursurile semestrului I din noul an de invatamant in format hibrid - online si cu prezenta fizica, cu respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei cu noul coronavirus. Pe de alta parte, vor fi disponibile mai puține locuri in camine.

- Marile universitati bucurestene vor incepe cursurile semestrului I din noul an de invatamant in format hibrid - online si cu prezenta fizica, cu respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei cu noul coronavirus.

- Motocicliștii iși dau intalnire la Manești, in cadrul evenimentului „Black Helmets”, aflat la a VIII-a ediție, ce se va desfașura in localitatea dambovițeana Manești, in zilele de 18 și 19 septembrie. Nascut și crescut in București, Black Helmets este un club axat pe drumețiile de sute și mii de kilometrii…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta, sambata, ca Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei a fost tinta unui atac cibernetic. Au fost extrase listele de utilizatori inregistrati pe platforma care asigura interfata intre studenti si secretariatul facultatii.…