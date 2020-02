Cei patru pacienți care au ajuns la Spitalul ”Victor Babeș” NU au coronavirus! Au ajuns rezultatele analizelor de laborator ale celor patru pacienți internați la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara. Din fericire niciunul din cei patru nu are coronavirus, intr-un singur caz a fost depistat virusul gripal. “Din fericire nu s-a confirmat prezenta coronavirusului. Una dintre cele patru persoane suspecte are gripa, iar la celelalte […] The post Cei patru pacienți care au ajuns la Spitalul ”Victor Babeș” NU au coronavirus! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

