- Patru copii indigeni care au disparut in urma cu 40 de zile in jungla amazoniana Asta s a intamplat dupa ce au supravietuit prabusirii avionului in care se aflau, au anuntat autoritatile columbiene, transmite The Guardian.Avionul in care calatoreau cei trei copii in varsta de 4, 9 si 13 ani si un bebelus…

- Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata. Originari din grupul indigen Uitoto, copiii rataceau singuri in jungla de la prabusirea unui Cessna 206 la bordul caruia…

