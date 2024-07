Cei patru copii dispăruţi au fost găsiţi (update) Cei patru copii disparuti din judetul Constanta – trei frati si un var al lor – care erau cautati in toate statiunile de pe litoral au fost gasiti. ”Au fost depistati toti cei patru minori, nu au fost victimele unor infractiuni”, au transmis, sambata dupa-amiaza, reprezentantii IPJ Constanta. Sambata, politistii i-au cauta in toate statiunile de pe litoral. Cei patru copii au disparut din 23 iulie, dar plecarea de la domiciliu a fost anuntata doar vineri de catre familie. ” Se sesfasoara in continuare cautari pe raza tuturor statiunilor ale litoralului, dar si in localitatile din proximitatea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

