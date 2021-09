Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri banuiti ca ar fi sustras bani dintr-un cazinou din Ramnicu Valcea dupa ce ar fi imobilizat o angajata au fost arestati preventiv pentru infractiunea de talharie calificata, a anuntat, luni, Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Valcea. Incidentul a avut in noaptea de 17 spre 18 septembrie…

- La data de 1 septembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Craiova, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in judetele Dolj si Olt, la persoane banuite de efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de…

- Focuri de arma in parcarea unui bloc din Craiova. Un barbat in varsta de 43 de ani a fost impușcat de catre un individ. Victima a ajuns la spital cu doua plagi impușcate in brațul stang și le-a marturisit oamenilor legii ca l-a recunoscut pe individul ce a comis fapta, deși avea fața acoperita.

- Doi barbati prinsi in flagrant in timp ce detineau 250 de grame de cocaina au fost retinuti de procurorii DIICOT Craiova si ulterior au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, a informat DIICOT intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. Cei doi ar fi detinut si transportat drogurile…

- Un tanar in varsta de 23 de ani si altul de 26 ani, ambii cetateni moldoveni cu rezidenta in Craiova, care ar fi comandat droguri din strainatate si apoi le-ar fi consumat sau le-ar fi pus in vanzare au fost retinuti si apoi arestati preventiv, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de politisti…

- La data de 9 iulie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, au efectuat o percheziție domiciliara in municipiul Sibiu, la persoane banuite de savarșirea mai multor infracțiuni…