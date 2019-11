Stiri pe aceeasi tema

- Circulația feroviara pe magistrala 200 in județul Sibiu este oprita din cauza unui accident in urma caruia locomotiva unui tren care transporta echipamente militare a deraiat dupa ce a lovit un camion. Utilaje de intervenție ale Regionalei CFR Brașov vor acționa pentru repunerea pe șina a locomotivei.

- Un accident feroviar a avut loc în aceasta dimineața, în jurul orei 9.27 pe magistrala 200, la km 120 +100 m, halta Mârșa. Este vorba despre o coliziune între un camion și o garnitura de tren care transporta echipament militar.

- Un accident rutier grav a avut loc astazi pe DN 7, la Batuța, intre un camion care transporta piatra și un camion frigorifer. „O persoana a fost incarcerata. Intervine un echipaj de descarcerare, o ambuanța SMURD și o autospeciala de stingere de la Secția Barzava”, a declarat maior George Pleșca, Inspectoratul…

- Doua camioane s-au ciocnit astazi pe DN 7, pe valea Mureșului, pe raza localitații aradene Batuța. In urma impactului duntre un camion care transporta piatra și un camion frigorifer o persoana a ramas incarcerata, iar traficul a fost complet blocat. La fața locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN3 Ostrov – Constanta, la intrarea in localitatea Crangu dinspre Cobadin (in judetul Constanta), un tir incarcat cu piatra s-a rasturnat pe carosabil. In urma impactului, conducatorul auto a suferit leziuni usoare.…

- Un accident rutier soldat cu doua victime dupa coliziunea dintre un autoturism sI o autoutilitara a avut loc vineri, 16 august, in localitatea Dobreni. Conform primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Neamt, traficul este blocat. “Accident rutier pe DN 15 C, in localitatea Dobreni. Coliziune…