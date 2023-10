Stiri pe aceeasi tema

- Noua militari au fost raniti, miercuri, in urma exploziei unei grenade in poligonul militar de la Crasna, judetul Salaj, unul dintre acestia suferind o rana grava la picior. „Miercuri, 18 octombrie, in jurul orei 10,15, in Poligonul Crasna, din judetul Salaj, a avut loc un incident pe timpul executarii…

