- Sfintii Noua Mucenici din Cizic au luat cununa muceniciei in secolul al treilea, in timpul persecutiilor impotriva crestinilor. Numele Sfintilor Noua Mucenici sunt: Teognid, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magn, Teodot, Tavmasie si Filimon. Acestia, desi aveau origini diferite, s-au intalnit in cetatea…

- OrtodoxeSf. 9 Mucenici din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, facatorul de minuniGreco-catoliceSf. 9 m. din Cizic; Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; Sf. Ecaterina de Siena - patroana a EuropeiRomano-catoliceSf. Ecaterina din Siena, fc. inv., patroana a EuropeiSfintii…

- Vineri, pe 24 aprilie, creștinii ortodocși marcheaza o sarbatoare importanta. Este vorba despre Izvorul Tamaduirii, un moment important al Saptamanii Luminate. Cu aceasta ocazie, se rostește o rugaciune puternica, menita sa faca minuni și sa ii protejeze pe cei cu credința.

- 1926: la Simleu Silvaniei apare primul numar al ziarului „Poporul Salajean”, condus de Tanase Pusca CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Ss. apostoli Aristarh, Pud si Trofim • Greco-catolic: Sf. Crescent, martir • Reformat: Emese • Romano-catolic: Sf. Anastasia, martira

- 1840: baronul Josika Miklos elibereaza toti iobagii de pe domeniul sau de la Surduc CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Ss. mucenici Artemon, Cvintilian si Dada • Greco-catolic: Sf. Martin I, papa († 656) • Reformat: Husvet 2 napja – Ida • Romano-catolic: Sf. Martin I, papa, martir († 656)

- 1903: la Simleu Silvaniei se infiinteaza Casina Romana, condusa de Andreiu Cosma CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Cuv. Zaharia; Sf. Artemon, episcopul • Greco-catolic: Sf. Zaharia, cuvios († 273) • Reformat: Gabor • Romano-catolic: Sf. Ecaterina a Suediei, calugarita; Sf. Romulus

- 1904: incep lucrarile la Scoala Confesionala din Fetindia CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. sfintit mucenic Teodot, episcopul Cirenei; Ss. mucenici Isihie si Nestor • Greco-catolic: Sf. Teodot, episcop, martir • Reformat: Lujza, Magor • Romano-catolic: Sf. Simpliciu, papa

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 19 februarie. In fiecare an, la aceasta data, datorita faptelor sale bune, Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia sunt sarbatoriti de catre crestini.