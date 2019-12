Cei mai statornici angajaţi sunt cei din generaţia Millenials (studiu) Perioada medie petrecuta de angajati intr-o companie este de patru ani iar cei mai statornici sunt angajatii din generatia Y sau Millenials (nascuti intre 1977-1994), care de altfel reprezinta majoritatea angajatilor (peste 60%) din cadrul companiilor analizate intr-un studiu PwC.



Rata plecarilor din initiativa angajatilor a fost de 18,7% in acest an, in crestere cu 5,1 puncte procentuale fata de 2017, iar aproape o treime (32,3%) dintre persoanele care au plecat din proprie initiativa erau angajate de mai putin de un an in companie, potrivit studiului de analiza a eficientei capitalului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

