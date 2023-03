Cei mai sinceri bărbați din zodiac. În ce nativi poți avea încredere totală Cei mai sinceri barbați din zodiacSagetator: pe locul 3 in clasament gasim zodia SagetatorBarbaților nascuți sub acest semn zodiacal nu le place sa se joace cu cuvintele, merg direct la subiect, fara sa se gandeasca la asta. Nu au nicio problema sa-și faca dușmani, dar simt nevoia sa spuna intotdeauna adevarul, in orice context.Putem spune cu siguranța ca barbații Sagetator nu au o relație grozava cu diplomația. Intr-adevar, pentru ei sa fie diplomați este aproape o crima!Barbatul Sagetator accepta confruntarea atunci cand spune adevarul pentru ca este sigur ca are dreptate.Citiți continuarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Napoli, Milan și Inter s-au calificat in „sferturile” Champions League. Serie A nu a mai avut trei reprezentante in aceasta faza din 2006. E posibil al 3-lea Derby della Madonnina in Liga. In precedentele, rossonerii au trecut de fiecare data mai departe. Intr-o perioada dificila in fotbalul italian,…

- Zilele trecute am documentat un material de presa despre locurile de munca scoate la concurs in cadrul Spitalului Județean din Baia Mare, iar reacția publicului larg a fost una categorica: cat costa un astfel de loc de munca? Mulți au avut de-a face cu spitalul. Pentru unii acea experiența a insemnat…

- Cum ne-au obișnuit astrele, Horoscopul este plin de surprize pentru fiecare nativ in parte. Daca unii au noroc pe plan profesional luna ce urmeaza, alții au parte de ghinion in dragoste și tot așa. Insa, zodiacul vrea sa te atenționeze cu privire la faptul ca exista trei zodii printre toate cele 12,…

- Astrologia ne ofera o perspectiva atat de fascinanta asupra personalitații noastre și nu dezvaluie doar parțile bune... Nici nu ar avea cum, nimeni nu e perfect, insași condiția de om integreaza dualitatea: bine/rau, alb/negru.

- Trei nativi vor fi tradați in dragoste in luna februarie 2023, chiar in luna iubirii. Aceste tradari ii forțeaza sa iasa din relații toxice, fiind un semn de la Univers daca pana acum au avut in plan sa puna capat relațiilor, dar au amanat prea mult timp.

- Luna traverseaza astazi zodia Berbec ceea ce inseamna ca este o zi energica, cu ambiții mari și dorința de afirmare. Avem energie, curaj, incredere in noi, dar putem deveni și impulsivi și ne putem asuma riscuri inutile. Horoscop zilnic 26 ianuarie Recomandare! Citiți horoscopul atat pentru zodie, cat…

- Horoscop zilnic 9 ianuarie. Luna tranziteaza astazi zodia Leu și ne aduce trairi emoționale intense, dar mai degraba tind sa fie relaționate cu nemulțumirea, nefericirea și lipsa de apreciere. Ne dorim sa stralucim, sa fim in centrul atenției, dar avem tendința de exagerare. Horoscop zilnic 9 ianuarie…

- Pe 8 iulie, Piata Chiriac – Autentic Romanesc din Craiova, destinata exclusiv producatorilor romani, a fost inaugurata in cadrul unui eveniment la care au participat primarul Lia Olguta Vasilescu, Cosmin Vasile, presedintele Consiliului Judetean Dolj, Alin Maracine, directorului SC Piete si Targuri,…