Cei mai scumpi cartofi prăjiți din lume costă o mică avere. Românii mănâncă o lună de banii aceștia Poate nu te-ai gandit la asta niciodata, dar cea mai scumpa porție de cartofi prajiți din lume costa o adevarata avere. Romanii mananca o luna de banii aceștia. De unde se pot comanda și care este celebrul restaurant care servește aceasta delicatesa. Nu, nu se afla in Romania. Cat costa cei mai scumpi cartofi prajiți […] The post Cei mai scumpi cartofi prajiți din lume costa o mica avere. Romanii mananca o luna de banii aceștia appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- O portie de cartofi prajiti la restaurantul Serendipity3, din New York, costa o avere. Mai exact, 200 de dolari, aproximativ 170 de euro, asta pentru ca sunt pregatiti cu ingrediente precum trufe si sampanie. Reteta de la Scrooge McDuck detine noul record, certificat de Cartea Recordurilor…

