Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama vor deveni parinți, la cateva luni dupa ce fosta soție a lui Ilie Nastase a pierdut o sarcina, potrivit VIVA! Vedeta mai are doi copii, un baiat și o fata, din casniciile anterioare. In urma cu doar cateva luni, Brigitte Pastrama a apelat la fertilizarea in vitro pentru a…

- Ziarul Unirea Senatorii se reunesc de la ora 14, intr-o ședința plen de URGENȚA, pentru RESPINGEREA proiectului privind autonomia Ținutului Secuiesc Senatorii se intrunesc astazi, intr-o ședința plen de urgența, ce va incepe la ora 14:00, pentru respingerea propunerii legislative depuse de UDMR, ce…

- Starul francez Kylian Mbappe urma sa se transfere in aceasta vara de la Paris Saint-Germain la echipa spaniola Real Madrid. Asta daca nu ar fi izbucnit pandemia de coronavirus. Informația a dezvaluit-o impresarul care reprezinta interesele altui jucator al madrilenilor, Ferland Mendy, intr-un interviu…

- Poliția atenționeaza aupra unor emailuri false trimise in numele polițiștilor, prin care destinatarii sunt invitați sa acceseze o serie de documente atașate pentru o așa-zisa ancheta.Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) avertizeaza populația cu privire la un posibil atac informatic…

- Spaniolul Ander Herrera, mijlocasul echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, a relatat maniera in care a trait suspiciunea de infectare cu coronavirus a lui Kylian Mbappe, precizand ca i-a fost mult mai frica lui decat coechipierului sau, informeaza Agerpres . Intr-un interviu acordat postului…

- Creatorul francez Jean Paul Gaultier, care a anuntat in ianuarie ca nu va mai realiza prezentari haute couture, a afirmat miercuri ca acestea vor continua sub marca sa cu stilisti invitati in fiecare sezon, potrivit AFP.

- FC Barcelona nu a mai pierdut un meci pe terenul "eternei rivale" Real Madrid, in ultimii cinci ani, in campionatul Spaniei de fotbal, scrie agentia EFE, inaintea primului El Clasico din 2020. Ultimul esec al catalanilor pe stadionul Santiago Bernabeu dateaza din 25 octombrie 2015, cand Real s-a impus…

- In jur de 2000 de membri si activisti Pro Romania au participat la Conventia Anuala, organizata la Palatul Parlamentului. Pe langa principalii comunicatori ai partidului – Corina Cretu, europarlamentar, senatorul Adrian Tutuianu, fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu si, bineinteles, presedintele…