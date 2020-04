Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au emis, sâmbata, o rara declarație comuna, prin care comemoreaza intersectia celor doua puteri din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial dintre trupele americane si sovietice în drumul lor spre învingerea…

- Un avion militar de transport cu ajutoare pentru Statele Unite a decolat miercuri dimineata de pe un aeroport de langa Moscova, informeaza Reuters.Rusia a trimis in SUA echipament si masti pentru protectia impotriva coronavirusului, a relatat televiziunea de stat rusa; postul Rossia 24 a prezentat…

- Nu credem ca ar trebui sa intervina cineva in aceste relații", a declarat vineri un purtator de cuvant al președinției ruse despre relația Rusiei cu Arabia Saudita. Este raspunsul Kremlinului la comentariile lui Donald Trump, care a descris razboiul pentru prețul petrolului dintre Putin și Saudiți…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…