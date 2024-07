Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai puternici oameni din țara s-au intrecut, duminica, la Pitești, la Cupa Romaniei la Skandenberg-Armwrestling. Competiția organizata de Clubul Sportiv de Skandenberg ,,Armbenders Viorel Dobrin” condus de campionul mondial la Skandenberg, Viorel Dobrin, la care Consiliul Județean Argeș a fost partener,…

- Simona Bucura-Oprescu: Am votat pentru continuarea performanței administrative in Pitești și in Argeș! Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a votat in aceasta dimineața la secția de votare de la Școala Gimnaziala “Nicolae Simonide” din Pitești. Impreuna cu ministrul Muncii…

- „Argeșul este singurul județ din Regiunea Sud-Muntenia care a reușit performanța sa inchida toate proiectele pe fonduri europene accesate in Programul Operațional Regional 2014-2020”. Acest mesaj a fost transmis de președintele Ion Minzina in deschiderea conferinței de presa organizate miercuri, 5 iunie,…

- „Argeșul este singurul județ din Regiunea Sud-Muntenia care a reușit performanța sa inchida toate proiectele pe fonduri europene accesate in Programul Operațional Regional 2014-2020.”, a transmis președintele Ion Minzina in deschiderea conferinței organizata astazi la Consiliul Județean Argeș, alaturi…

- Ion Minzina, președintele Consiliului Județean Argeș, este un susținator și un promotor al culturii argeșene, iar investițiile realizate in acest mandat demonstreaza din plin acest lucru. Consiliul Județean Argeș a investit peste 100 de milioane de euro in instituțiile de cultura din Argeș in ultimii…

- Ion Minzina, președintele Consiliului Județean Argeș, și Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, au participat aseara 28 mai, la lansarea Patronatului IMM Argeș, susținerea mediului de afaceri și dezvoltarii economiei locale fiind obiective majore. Ion Minzina a declarat: „Am raspuns pozitiv…

- Cu o lungime de 1200 de kilometri, Argeșul are una dintre cele mai lungi rețele de drumuri județene din țara. Astfel, pentru conducerea Consiliului Județean Argeș, dezvoltarea și imbunatațirea infrastructurii rutiere reprezinta o prioritate majora. Și, in ciuda faptului ca am trecut prin perioada dificila…

- Sanatatea argeșenilor a fost una dintre prioritațile administrației județene in acest mandat. Consiliul Județean Argeș are in administrare noua spitale. Pandemia COVID -19 a pus la grea incercare intregul sistem medical din Romania, ceea ce ne-a determinat sa prioritizam investițiile in spitalele din…