Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza in Timișoara. Doi tunisieni au avut un conflict, iar totul s-a teminat cu o baie de sange. Un student la Medicina și-a dus amicul venit in vizita din Tunisia cu el la cursuri. Acolo, i-a povestit tanarului ca un coleg, tot ... The post Scene de groaza, la Timișoara: Un tunisian a injunghiat…

- Departamentul de Asistenta Sociala din cadrul Facultatii de Sociologie si Psihologie din Universitatea de Vest din Timisoara, in parteneriat cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.), organizeaza, in data de 18 octombrie 2019, incepand cu ora 8:00, o campanie de informare in…

- Fotbal si karate a fost oferta organizatorilor "Cupei Mosnita Noua" pentru cel de-al doilea weekend al maratonului sportiv de langa Timisoara... The post Un nou weekend plin de sport la Mosnita Noua appeared first on Renasterea banateana .

- "Cancerul nu te intreaba nici cați ani ai, nici cați copii te iubesc acasa, așa ca trebuie sa mergi mai departe și sa lupți... The post Licitatie caritabila de arta, la Timisoara. Banii obtinuti vor fi destinati intervențiilor de reconstrucție de san ale unor paciente care au depașit cancerul appeared…

- Alin Chirila, un galatean mutat la varsta de 17 ani la Timisoara, a cucerit, recent, o centura importanta in MMA... The post Alin Chirila face performanta in MMA. Centura castigata la profesionisti in capitala Angliei appeared first on Renasterea banateana .

- Recent, polițiștii, pompierii, jandarmii și medicii de la ambulanța au fost chemați sa intervina dupa ce un barbat, bolnav psihic, care consumase și alcool, s-a urcat pe o schela montata in fața sinagogii de pe strada Marasești... The post Circ gratuit in centru, la Timișoara. Misiune grea pentru polițiști,…

- Cați dintre noi nu au vazut persoane cu dizabilitați care se chinuie sa se deplaseze in scaunul cu rotile kilometri intregi, prin traficul din orașe? Cursa este extrem de dificila și de riscanta.

- Surpriza in clasamentul cu cele mai frumoase orase din Europa care nu sunt sufocate de turisti, intocmit de CNN. Cluj-Napoca a fost inclus in top, iar jurnalistii americani au laudat orasul transilvanean pentru obiectivele sale turistice. The post Timișoara nu a fost remarcata! Alt oraș din Romania,…