CEI MAI NOROCOȘI miniștri. PNL nu poate renunța la ei PNL are 5 ministere la care nu renunța in viitoarea coaliție de guvernare care se va forma dupa alegerile parlamentare de duminica, au declarat surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, discuțiile din PNL merg spre urmatoarele concluzii: Cate un vicepremier pentru fiecare partid care va intra la guvernare Maxim 18 ministere Sanatatea, Finanțele, Justiția, Munca și Apararea sunt nenegociabile. Miniștrii din aceste portofolii ar avea cea mai buna cota in sondaje Negocierile pe viitoarea formula de Guvern vor incepe cu programul de guvernare, inaintea consultarilor de la Cotroceni,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL are 5 ministere la care nu renunța in viitoarea coaliție de guvernare care se va forma dupa alegerile parlamentare de duminica, au declarat surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, discuțiile din PNL merg spre urmatoarele concluzii: Cate un vicepremier pentru…

- Bill Gates a vorbit recent despre cum se va schimba viața oamenilor dupa ce pandemia de coronavirus va fi considerata incheiata. Impreuna cu actrița Rashida Jones, fondatorul Microsoft a vorbit cu renumitul epidemiolog american Anthony Fauci. Potrivit inc.com, Bill Gates a facut șapte noi predicții.…

- CHIȘINAU, 20 nov - Sputnik. Deși pana la Revelion și Craciun mai este timp, comercianții s-au grabit sa puna in vanzare diverse decorațiuni pentru casa. De la globuri colorate și cu diverse forme, pana la ghirlande și luminițe - toate atrag privirile cumparatorilor. © Sputnik / Catalina CerneiDecorațiunile…

- Sarbatorile se apropie și toata lumea este interesata de zilele libere acordate in mod legal de Carciun și de Revelion. Prima zi de Craciun 2020 și prima zi de Revelion 2021 pica in timpul saptamanii, celalalte doua zile de Craciun și Revelion pica in zilele de sambata

- Propunerea a fost facuta de consultantul in turism Traian Badulescu, iar aceasta urmeaza modelul pe care l-au aplicat grecii in aceasta vara pentru a creste nivelul de siguranta sanitara. Desi solutia nu este una tocmai populara, in momentul de fata, in care avem aproape 5.000 de infectari noi pe zi,…

- Mugur Mihaescu susține ca HoReCa trebuie inchisa pentru ca alegerile parlamentare sa poate avea loc, urmand ca acestea sa fie deschise cu puțin timp inainte de alegeri. Actorul a menționat și faptul ca, din nou, vor exista petreceri dupa caștigarea alegerilor. Citește și: Mugur Mihaescu cere…

- Veste trista pentru romani! Sarbatorile de iarna de anul acesta vor fi foarte seci, fara dans de Craciun și fara imbrațișari de Revelion. Managerii de hotel se așteapta la cei mai rau in perioada sarbatorilor de iarna. Cum vor arata sarbatorile de iarna. Reguli stricte de Craciun și Revelion 2020 Oferta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni, ca salariile profesorilor și punctul de pensie nu pot fi majorate in aceasta perioada pentru ca „nu exista spațiu fiscal” in condițiile in care masura ar „impovara bugetul pentru anul viitor cu 6% din PIB”. „Trebuie…