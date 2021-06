Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de fotbal 2020 se va desfașura in aceasta vara, in perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, dupa ce a fost aminat in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Cind incep meciurile EURO 2020 Cele 11 orase gazda ale EURO 2020 sint Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca),…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta, inclusiv de pe Aeroportul Internațional Timișoara. Zborurile…

- Perechea Horia Tecau (Romania) / Kevin Krawietz (Germania) s-a calificat in optimile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Roma (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.082.960 euro. Capi de serie nr. 8, tenismenul…

- Datele Eurostat pentru urmatorii 30 de ani arata sumbru. Milioane de oameni iși vor pierde viața, iar populațiile celor mai multe țari vor resimți acest declin. Mai exact, potrivit sursei citate, sintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea…

- Sute de mii de kilograme de deșeuri au ajuns in Romania special prin Portul Constanța Sud Agigea. Ele au putut intra in țara cu ajutorul unor funcționari publici, spun anchetatorii, care in loc de gunoaie au notat ca sunt produse de uz casnic. Doar in ultimii doi ani, autoritațile de la noi au depistat…

- Romania intalnește o Germanie mai slaba decat cea din Italia, cu mai puțini jucatori de prim rang, care sa joace la cluburi de top ale Europei. Totuși, ramane un adversar extrem de periculos. Partida dintre Germania U21 și Romania U21 se va disputa maine seara, 30 martie, de la ora 19:00, in ultima…