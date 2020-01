Cei mai multi someri din Romania au varste cuprinse intre 40 - 49 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Șase copii cu varste cuprinse intre 11 și 14 ani au fost, pana in prezent, transportați la spital dupa ce in Școala 133 din Capitala s-a efectuat o deratizare, informeaza ISU. Pana in acest moment, 6 copii cu varste cuprinse intre 11 și 14 ani au fost transportați la spital – 4 au fost duși […] Articolul…

- In 2017, proporția de femei cu varste cuprinse intre 50 și 69 de ani care au fost examinate de cancer la san (care au folosit o mamografie) in ultimii doi ani a diferit foarte mult intre statele membre. Pe baza programelor de screening, opt state membre au inregistrat rate de depistare a cancerului…

- Un nou drog face ravagii in Romania. Zeci de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani stau internati O noua situatie alarmanta in Capitala. Zeci de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani stau internati de o saptamana la Spitalul Obregia pentru ca au consumat un nou drog puternic in noaptea…

- Zece persoane, cu varste cuprinse intre 18 si 52 de ani, au fost retinute pentru 24 de ore, in urma mai multor perchezitii realizate in judetul Botosani, acestea fiind suspectate ca au intrat in locuinta unei femei si au batut-o, iar apoi au distrus mai multe bunuri din incinta unei societati comerciale.…

- VARȘAND. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varsand au depistat, duminica seara, in zona de competența, 22 de persoane, adulți și copii, cetateni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, calauziti de un cetatean…

- Candidatii cu varste mai mari de 45 de ani isi gasesc cu mai multa dificultate un loc de munca in Romania, in 2019, astfel ca doar 1 din 4 candidati peste 45 ani isi gaseste un job, in timp ce raportul scade la 1 la 3 in cazul candidatilor sub aceasta...

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva scoate la vanzare in acest an 40.000 de pomi de Craciun, din care 26.000 din specia brad si 14.000 din specia molid, iar preturile vor fi intre 15 si 35 de lei, potrivit datelor furnizate de reprezentantii regiei, informeaza Agerpres.Citește și: 'Cartof…