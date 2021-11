Cei mai mulți români vaccinați anti-COVID au vârste între 50 și 59 de ani. Care sunt categoriile de vârstă imunizate cel mai puțin Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80 de ani și al copiilor cu […] The post Cei mai mulți romani vaccinați anti-COVID au varste intre 50 și 59 de ani. Care sunt categoriile de varsta imunizate cel mai puțin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șase cazuri de miocardita au fost inregistrate la tinerii din Romania vaccinați anti-COVID de la debutul campaniei. Este vorba despre trei fete și trei baieți cu varste cuprinse intre 17 și 29 de ani care s-au vaccinat cu serul produs de Pfizer. Potrivit lui Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- 446 de decese in randul pacienților cu Covid-19, dintre care 9 anterioare au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. La grupa de varsta 20-29 ani, se inregistreaza decesul unui pacient din județul Alba, in varsta de 29 ani, care prezenta comorbiditați și nu era vaccinat, precum și al unei…

- Klaus Iohannis a declarat ca incidența mare a cazurilor de Covid din țara noastra se datoreaza ratei scazute a numarului persoanelor vaccinate, deși in luna iunie spunea ca este un succes campania de vaccinare și ca pandemia a fost invinsa. Iohannis este acum ingrijorat de numarul mare de infectari,…

- Bucurestenii au primit mesaje RO Alert dupa cresterea alarmanta a ratei de infectare cu Covid-19. Romanii sunt sfatuiți sa respecte toate masurile pentru protejarea sanatații și sa se vaccineze impotriva virusului. Miercuri, 6 octombrie, Romania a inregistrat o incidența de aproape 11 la mia de locuitori…

- Romania a reușit sa foloseasca puțin peste jumatate din vaccinurile anti-COVID primite. Aproape 750.000 de doze au expirat, iar alte aproape 200.000 vor depași luna viitoare termenul de valabilitate. Pana luni, 20 septembrie, Romania a primit 18.522.449 de doze de vaccin de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.015 infectari noi cu Covid-19, dintr-un numar de 43.886 de teste. Numarul persoanelor internate la La Terapie Intensiva, numarul persoanelor internate crește de la o zi la alta, ajungand sambata la 243 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Datele centralizate la nivel national in primele doua saptamani ale lunii august arata o scadere a mediei de varsta a pacientilor confirmați cu COVID-19 și a celor decedați și o creștere a numarului de decese la persoane fara comorbiditati, a declarat marți coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu…