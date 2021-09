Cu trei zile inaintea alegerilor legislative in Germania, majoritatea cetatenilor cu drept de vot din aceasta tara spun ca s-au hotarat deja pentru care partid sa voteze la scrutinul de duminica, releva un sondaj, citat de dpa și Agerpres. Un procent de 74% dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj efectuat de Institutul YouGov au raspuns afirmativ la intrebarea daca au luat o decizie finala pentru cine vor vota in apropiatele alegeri din Bundestag. Ancheta a fost realizata intre 16 si 22 septembrie. Totodata, 15% dintre persoanele intervievate au declarat ca vor face o alegere finala mai tarziu,…