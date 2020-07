Stiri pe aceeasi tema

- Foarte multi romani din Spania renunta la vacanta de vara din Romania din cauza anularii zborurilor. Restrictiile sanitare ii fac pe multi sa incerce sa revina acasa cu masina sau sa se multumeasca și cu o vacanta pe litoralul spaniol, anunța MEDIAFAX.Agentia de voiaj din Coslada a lui Nicu…

- Bulgaria va elimina toate restrictiile impuse in urma pandemiei de COVID-19 incepand din 15 iunie, inclusiv purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice inchise, a informat joi guvernul de la Sofia, potrivit DPA.Grupul de lucru responsabil pentru raspunsul la pandemia de…

- Romanii au inceput sa aplice din nou pe platformele de recrutare odata cu relaxarea restrictiilor. Cele mai multe aplicatii s-au inregistrat in domeniul retail, iar postul de lucrator comercial a primit cele mai multe CV-uri. De asemenea, BestJobs anunta ca romanii nu mai sunt interesati sa…

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara. Masura ar putea fi ridicata de la 15 iunie, anunța ministrul Economiei, Virgil Popescu. „Romanii pot merge in Grecia și Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie sa intre…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a precizat, joi seara, la B1 TV, ca romanii care merg in vacanța in Grecia sau Bulgaria la intoarcere trebuie sa stea 14 zile in izolare, dar ca este posibil ca masura sa fie ridicata de la 15 iunie. Intrebat daca, incepand din 1 iunie, romanii pot merge in vacanța…

- O femeie a venit cu un microbuz din Germania pana la granita cu Romania, de acolo neavand cu ce sa mearga pana acasa. Asa ca si-a incercat norocul la cei care speculeaza necazul romanilor intorsi din strainatate pe jos, potrivit unul material Digi 24. Citeste si Atac dur la romanii care se…

- Romanii trebuie sa se obisnuiasca cu gandul ca anul acesta vor petrece vacanta in tara, insa concediul nu incepe in 1 Mai, avertizeaza seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, potrivit zf.ro. „Oamenii sa isi calculeze ca vor face vacanta acasa. Adica acasa, in Romania, nu acasa…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit ieri, la Digi24, despre criteriile în funcție de care va începe ridicarea restricțiilor de circulație. Ministrul Sanatații spune ca restricțiile vor începe sa fie ridicate treptat în România, în funcție de mai multe…