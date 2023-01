Cei mai mulți câini fără stăpân capturați anul trecut în București au fost din Sectorul 6. Ce responsabilități are ASPA Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a transmis, luni, ca are atribuția de a captura cainii fara stapan de pe domeniul public, in timp ce polițiile locale și poliția naționala pot verifica proprietarii de caini, pot verifica daca animalele sunt sterilizate și microcipate, daca sunt ținute pe proprietați private ingradite corespunzator, in așa fel incat acestea sa nu aiba acces sa iasa pe domeniul public. De asemenea, Autoritatea mai arata ca cei mai mulți caini capturați in 2022 au fost ridicați de pe raza Sectorului 6 – 381. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

