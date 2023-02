Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a avertizat, la un miting electoral in South Carolina, dupa un alt miting, in statul-cheie New Hampshire, ca viitoarele alegeri din 2024 sunt singura sansa a Statelor Unite de a ”salva tara”, in speranta de a-si impulsiona candidatura la Casa Alba, relateaza AFP. ”Alegerile din 2024 sunt…

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, a cerut sambata desfiintarea Constitutiei americane, insistand din nou asupra acuzatiilor sale ca ar fi pierdut in urma unei fraude alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza agentia EFE. Trump a transmis acest mesaj pe reteaua sa…

- Anul 2024 va fi unul plin de surprize pentru electoratul american, in contextul alegerilor pentru Casa Alba. Dupa ce Donald Trump a anunțat ca se va inscrie, din nou, in cursa, inca un candidat „surpriza” a confirmat, Kanye West, potrivit click.ro. Rapperul american Kanye West, cunoscut sub numele de…

- Conform tradiției din politica americana, partidele la putere pierd alegerile intermediare, iar pronosticurile premergatoare alegerilor de saptamana trecuta pareau sa confirme acest lucru. Avand in vedere starea economiei și increderea scazuta pe care o avea președintele Joe Biden in randul americanilor,…

- UPDATEPresedintele american Joe Biden a declarat ca succesul neasteptat al democratilor in alegerile intermediare (”midterms”) l-a plasat intr-o pozitie puternica pentru a aborda discutii cruciale cu presedintele chinez Xi Jinping, relateaza AFP. „Ma simt bine si astept cu nerabdare urmatorii doi ani”,…

- Alegerile din SUA de la mijlocul mandatului prezidential, desfasurate marti, care au sanctionat, cum era de asteptat, politicile administratiei democrate a lui Joe Biden, dar care, pe de alta parte, nu au adus un succes coplesitor pentru republicanii fostului presedinte Donald Trump nu i-au facut pe…

- Alegerile de la jumatatea mandatului care se desfasoara marti in SUA sunt de o mare importanta, pentru ca, daca Donald Trump ar mai fi fost astazi presedinte, nu ar mai fi izbucnit razboiul in Ucraina, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, potrivit agentiei EFE, potrivit Agerpres.…