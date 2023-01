Cei mai mari și cei uitați A inceput pe Pro Arena un documentar intitulat "Cei mai mari din lume", care, fara a fi senzațional, e util pentru toți cei care zic ca știu totul. E un montaj al celor mai celebri fotbaliști din intreaga lume incepand, desigur, de la Pele și pana azi, pana la Messi și Ronaldo. Nu e senzațional, insa deloc banal. Forța lui vine din reamintirea celor cam persecutați de memoria noastra. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

