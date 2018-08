Cei mai mari retaileri din lume au dat palma. Ce înseamnă acest lucru In 2 iulie, Carrefour si Tesco au anuntat crearea unei aliante globale de achizitii pe termen lung, in incercarea de a-si reduce costurile. Este cel mai recent parteneriat din industria europeana de retail, afectata de sporirea concurentei din partea gigantului american Amazon. Cu vanzari anuale combinate de 170 de miliarde de dolari, parteneriatul este destinat sa asigure contracte de mai bune de la firme ca Nestle, Procter & Gamble, Unilever, Danone, pentru a ajuta Carrefour si Tesco sa poata avea preturi competitive. "Alianta, ale carei conditii financiare nu au fost date publicitatii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

