- Meteorologii de la ANM au emis, joi dupa-amiaza, un avertisment de tip cod galben de ploi, pentru județul Cluj.Avertismentul este valabil pâna la ora 14.10.Conform meteprologilor, sunt vizate localitațile Turda, Câmpia Turzii, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu,…

- Nu mai puțin de 4.198 de elevi din județul Cluj s-au prezentat la examenul de bacalaureat din acest an. Printre ei s-au aflat și elevii din Turda (6 unitați de invațamant) și Campia Turzii (2 unitați de invațamant). O eleva de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda a reușit sa fie unul dintre cei…

- Bacalaureat 2018. La nivelul județului Cluj sunt inscriși la aceasta sesiune a examenului național de Bacalaureat un numar de 4.197 de candidați, 3.781 de elevi din promoția curenta, iar 416 elevi din promoțiile anterioare. Examenul național de Bacalaureat se va desfașura in 15 centre la nivelul județului…

- O locomotiva a luat foc in stația CFR Campia Turzii și se putea produce o adevarata catastrofa, vagoanele din convoiul tras de locomotiva fiind pline cu combustibil, care putea exploda! Intervenția prompta a pompierilor voluntari din cadrul Primariei și a pompierilor militari de la Detașamentul din…

- Pagube produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase au fost semnalate in ultimele 24 de ore in 44 de localitati din 16 judete ale tarii, informeaza sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), citat de Agerpres. “Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, o atenționare meteorologica de tip nowcasting COD GALBEN de precipitații abundente, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și grindina de mici dimensiuni, valabila pentru mai multe localitați…

- Potrivit Proiecției principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial pana in 2021, publicata de Comisia Naționala de Prognoza - informeaza Agerpres - cel mai bine platiți... The post Timișenii, in topul celor mai bine platiți angajați. Salariul mediu net lunar se apropie de 3.000 de lei…

- Societatea Electrica iși continua programul de investiții in zona noastra, astfel ca vineri vor fi afectate de intreruperea energiei electrice mai multe strazi din Turda și Campia Turzii. Read More...