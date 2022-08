Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mari 20 de transportatori rutieri de marfa au raportat anul trecut afaceri totale de peste 1 miliard de euro Cei mai mari 20 de transportatori rutieri de marfa au raportat anul trecut afaceri totale de peste 1 miliard de euro Cei mai mari 20 de transportatori rutieri de marfa au raportat anul…

- Cei mai mari 20 de transpor­tatori rutieri de marfa au raportat anul trecut afaceri totale de 5,2 miliarde de lei (1,07 miliarde de euro), in crestere cu 16,8% fata de anul anterior, potrivit datelor de la Registrul Comertului si calculelor ZF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii rutieri din judetul Alba au actionat pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane si marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 68 de amenzi. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile. In perioada 18- 24 iunie 2022, politistii rutieri din…

- In prezent, Romania se confrunta cu o capitalizare foarte slaba a companiilor, precum si cu cel mai scazut nivel al intermedierii financiare intre statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, exista o necesitate acuta pentru cresterea nivelului intermedierii financiare si, implicit, a creditarii companiilor…

- BorgWarner Romania a raportat in 2021 un castig net de 53,4 milioane lei fata de doar 8,4 milioane de lei cu un an inainte. Cea mai puternica firma din judetul Iasi a facut un salt urias anul trecut la profitul net obtinut, valoare care a urcat pana la 53,4 milioane de lei, nivel de aproape sase ori…

- Guvernul ii va sprijini pe transportatori rutieri de marfa si de persoane Foto: politia de frontiera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Guvernul îi va sprijini pe transportatori rutieri de marfa si de persoane sa depaseasca dificultatile legate de cresterea pretului la combustibil din…

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfuri a scazut marginal in 2020, cu 0,7% fața de 2019, insa a ramas cu 36% peste nivelul din 2016, pana la aproape 66 miliarde de lei. „Daca in 2020 am vazut scaderea cifrei de afaceri in baza schimbarii comportamentului de consum (food retail in defavoarea…

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfuri a scazut marginal in 2020, cu 0,7% fața de 2019, insa a ramas cu 36% peste nivelul din 2016, pana la aproape 66 miliarde de lei, arata o analiza Keysfin, care anticipeaza pentru acest an un nivel record de 75 de miliarde de lei, scrie Mediafax.…