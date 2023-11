Cei mai mari 100 de constructori au avut, anul trecut, profituri de peste 1 miliard de lei Deși se plang ca este criza pe piața imobiliara, companiile din sectorul de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale au avut profituri combinate de peste 1 miliard de lei. Cifra de afaceri realizata de companiile din sectorul de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale a crescut de la 24,4 miliarde de lei in 2013 la 69,83 miliarde de lei in 2022, arata datele cuprinse in ediția din acest an a raportului TOP 100 Antreprenori generali in Construcții, realizat de IBC Focus. Profiturile au inregistrat anul trecut o creștere semnificativa, ajungand la peste 1 miliard lei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din cadrul holdingului de materiale de constructii ROCA Industry au inregistrat, in primele noua luni ale anului 2023, o cifra de afaceri cumulata in valoare totala de 439,2 milioane lei, in crestere cu 7,9% fata de perioada similara din 2022. Anul acesta, ROCA Industry a initiat achizitia…

- Anul 2022 a adus o creștere de peste 8 miliarde de lei pentru companiile cu afaceri in agricultura, in contextul presiunilor inflaționiste. Topul celor mai mari afaceri agricole este dominat de Romsilva, urmata de doua firme cu acționari care vin din Liban și Elveția. In 2022, cifra de afaceri a companiilor…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat a doua cea mai mare crestere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungand la maximul istoric de 68 miliarde de lei in 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin ‘Evolutia sectorului agricol…

- ”La noua luni, cifra de afaceri a Renault Group se ridica la 37,4 miliarde de euro, in crestere cu 21,1% fata de perioada similara a anului 2022 (+25,3% la nivel constant al ratelor de schimb). Cifra de afaceri a perimetrului Automobile se ridica la 34,2 miliarde de euro, in crestere cu 20,1% fata de…

- Fața de aceeași perioada a anului precedent, Centrul Medical SanConfind, cel mai mare spital privat din județul Prahova, a inregistrat o creștere cu 10% a cifrei de afaceri in primul semestru al anului 2023. Nu cu mult timp in urma, spitalul a reușit sa incheie un contract cu Casa Județeana de Asigurari…

- Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plati un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri, iar scutirea de impozit in IT, construcții, agricultura și industria alimentara se menține doar pentru venituri brute sub 10.000 lei, se menționeaza in „Proiectul de lege privind unele masuri…

- Produsul Intern Brut al Romaniei - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2023 a fost de 395,152 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 0,9% fata de trimestrul I 2023 si cu 2,7% fata de trimestrul II 2022 desi in termeni nominali s-a inregistrat o usoara scadere…

- ”Suntem unul dintre marii contribuabili din Romania la bugetul de stat si bugetele locale. Anul trecut, am platit 1,8 miliarde de lei (circa 371 milioane euro), cu 80% mai mult decat in 2021! Suntem, totodata, un partener important pentru circa 2.000 de furnizori, asadar sustinem direct si indirect…