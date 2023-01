Cei mai importanţi factori care influențează durata de viață a anvelopelor. Cum afectează stilul de condus rezistenţa cauciucurilor Anvelopele masinilor au o anumita durata de viața, chiar daca automobilul este condus rar, doar la cumparaturi, spre exemplu, și chiar rotile sunt intr-o stare foarte buna. Specialistii auto declara ca trebuie avut in vedere și faptul ca durata de viața a anvelopelor este influențata inclusiv de factorul uman. Care ar putea fi durata maxima de utilizare "Primul factor, care trebuie avut in vedere in utilizarea și schimbul anvelopelor, este o durata maxima de utilizare estimata care poate sa varieze de la 5 la 10 ani", potrivit unei analize autovit.ro. Alți factori,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

