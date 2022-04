Stiri pe aceeasi tema

- Dusan Uhrin jr. (54 de ani), antrenorul lui Dinamo, a reacționat dupa victoria cu Chindia, scor 2-0. Sub carma antrenorului ceh, Dinamo a obținut prima victorie in deplasare din acest sezon. Uhrin s-a declarat bucuros, dar a avertizat ca succesul de astazi reprezinta doar „primul mic pas”. Dusan Uhrin,…

- Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul contra Chindiei și a dezvaluit ce probleme de lot are formația alb-roșie. Chindia – Dinamo se joaca vineri, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, DigiSport și Orange Sport. Antrenorul ceh a dezvaluit ca Gabi Torje,…

- Dinamo i-a reziliat contractul grecului Nikolaos Kainourgios (23 de ani). La conferința de presa susținuta azi, inainte de meciul contra Chindiei (vineri, 20:30), Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a anunțat desparțirea de fundașul stanga grec. Nikolaos Kainourgios a plecat de la Dinamo, unde era…

- Liga Profesionista de Fotbal va prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 2-a din play-off si play-out: PORTAR Mihai Eșanu (Dinamo / 23 de ani) – Titularizat de Dusan Uhrin, a inchis excelent poarta in fata uneia dintre cele mai […] Articolul…

- La Mioveni, in prima etapa din play-out, Rapid a invins-o pe Dinamo, scor 3-1, intr-un derby fara spectatori. Eric de Oliveira este convins ca alb-roșii nu mai pot evita locurile de baraj. Eric este de parere ca Dusan Uhrin va avea o misiune dificila in a prinde macar locurile de baraj la felul in care…

- Dușan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a susținut azi prima conferința din al treilea mandat la „caini”, iar Ionel Culina, ofițerul de presa al echipei, a avut un mesaj ironic pentru Florin Lovin. Rapid - Dinamo se joaca duminica, de la 20:30. Partida din prima etapa a play-out-ului va fi liveTEXT, video…

- Dupa victoria categorica obținuta in Groapa, pe terenul rivalei Dinamo, pentru CSU Craiova urmeaza un nou derby al orgoliilor, de aceasta data poate mult mai aprins decat a fost cel din „Ștefan cel Mare”. Craiova lui Reghecampf se va duela pe teren propriu cu cealalta echipa din oraș, FCU Craiova, luni.…

- Dinamo - CSU Craiova. Sorin Carțu, președintele oltenilor, a intervenit la GSP Live dupa victoria de rasunet cu Dinamo, 6-1. „In repriza a doua cu CFR și in meciul asta a fost exact Universitatea aia pe care o vrem toți. Eram favoriți cu Dinamo, dar 8 meciuri le-am pierdut, deși eram tot favoriți, iar…