Cei mai cool pantofi Sigur s-a intamplat cel puțin o data sa iți construiești o ținuta plecand de la pantofi. Sezonul acesta iți sugeram sa o faci cat mai des – alege pantofi statement, iar in rest poți purta piese basic. Rezultatul va fi unul de efect. Foto: Hepta, Pr Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginația concurenților a fost, ca de obicei, susținuta de prospețimea ingredientelor din camara Lidl, cu ajutorul carora bucatarii au gatit preparate ce s-au ridicat la standardul inalt al competiției. Pentru unii dintre ei, seara s-a terminat cu un pașaport de trecere in etapa urmatoare, iar cele…

- La sfarsitul saptamanii echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava incepe sezonul oficial al Campionatului National de rugby in sapte Under 19. Primul turneu din acest an va avea loc la Focsani, iar urmatoarele la Baia Mare, Bucuresti si Suceava. In acest moment, formatia suceveana se afla pe locul…

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018. Viorel Rizea, Daniela Stiveanu și Nistor Vasile nu au reușit sa-i impresioneze pe chefi și au fost eliminați. In platou a venit un astrolog și le-a citit chefilor in stele: "V-am spus ca eu o sa caștig!" Nicole Dragoi e astrolog. Moment numai bun de explorat…

- La 31 martie 2018, în ultima sâmbata din luna, are loc, la celebrul hipodrom Meydan Racecourse, cea mai scumpa cursa de cai de rasa din lume: "Dubai World Cup", aflata la a 23-a editie. Potrivit www.dubaiworldcup.com, sezonul de curse de cai pur-sânge…

- Iți plac imprimeurile florale, nu-i așa? De cele mai multe ori alegi piese vestimentare care sa aiba un astfel de print, dar ce spui de accesoriile florale? Primul gand e acela ca nu vei avea cu ce sa porți o geanta florala, insa iți promitem ca se potrivește la multe ținute. Poart-o cu piese uni și…

- Roger Federer, eliminat, sambata, de australianul Thanasi Kokkinakis, in turul al doilea al Miami Open, a decis sa nu participe la sezonul pe zgura, nici la turneul de grand slam de la Roland Garros, la fel cum a procedat anul trecut."Am decis sa nu joc sezonul pe zgura. Am discutat mult recent…

- Biletul zilei Inaintea meciurilor amicale internaționale, oferta din fotbal continua sa fie destul de restransa. In aceste conditii, redacția site-ului pariuri1x2.ro si-a indreptat inca o data atentia și spre alte sporturi. Doua evenimente, unul din baschet si un altul din fotbal, intra in…